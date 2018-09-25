Yeni amiral gemisi OnePlus 6T'de 3.5mm'lik kulaklık girişi olmadığını onaylayan OnePlus, muzip Twitter kullanıcılarının hışmına uğrayarak fena trollendi.

OnePlus 6, tüm serinin en hızlı satan amiral gemisi olarak OnePlus cephesinin yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Cihazın ekrana gömülü parmak izi tarayıcılı abisi OnePlus 6T'de 3.5mm kulaklık girişi olmaması, kullanıcıları çileden çıkardı.

Her şey OnePlus'ın Twitter hesabı üzerinden gelen tweet ile başladı:

"İnsanların kullanmaktan keyif aldığı telefonlar yapıyoruz! OnePlus 6'nın en sevdiğiniz özelliği ne?"

Twitter trolleri bu aşamada yapılan ortayı gole çevirmek için ceza sahasında hazır bekliyordu...

"Yaptığınız şeyden sonra bunu soracak cüreti nerden buluyorsunuz? Canavarlar..."

İlk paylaştığımız Tweet'e tıklayıp altına gelen yanıtlara bakarsanız, bu şekilde yazılmış yüzlerce 'kulaklık girişi' tweet'i göreceksiniz. Açıkçası kullanıcıların talebini anlamakta hiç zorlanmıyoruz. Kaliteli bluetooth kulaklıklar halen klasik 3.5mm girişli kulaklıklara göre daha pahalı ve kullanıcıların bir kısmı, sahip oldukları kulaklıkları kullanmaya devam etmek istiyor olabilir.