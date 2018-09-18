Twitter'ın uzunca bir süredir kullanıcılarına geri kazandırmasını beklediğimiz 'kronolojik tweet sıralaması' özelliği sonunda geri dönüyor.

2016 yılında devreye giren yeni algoritma sonrasında, takip ettiğiniz kişilerin tweet'lerini 'sadece' kronolojik sıralamaya göre listeleyemiyorsunuz. Twitter, bunu engelleyecek bir algoritmayla -en basit tabirle- sizin etkileşime gireceğinizi düşündüğü tweet'leri önünüze çıkarıyordu.

Hal böyleyken gündemi takip etmek istediği için Twitter'a giren kullanıcılar, 2 yılı aşkın bir süredir bu durumdan hiç memnun değillerdi. En sonunda Twitter yönetimi insafa gelerek bu özelliğin geri getireleceğini duyurdu.

Twitter Cephesinden Gelen Açıklama Şöyle:

"Sizlere en son tweet'lerle sizi en çok ilgilendirecekler arasında bir denge tutturmayı hedefleyen bir zaman akışı sunmayı hedeflilyoruz. Fakat açıkçası bu dengeyi bazen doğru tutturamıyoruz. Biz de bu sebeple en son tweetler ile en alakalı tweetler arasında kolayca geçiş yapabileceğiniz bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Birkaç hafta içerisinde bu özelliğe kavuşacaksınız."

Twitter yönetimi 2 senelik kısa (!) bir süre geçtikten sonra kullanıcıların isteğine cevap vermiş oluyor. Bu özellik devreye girdiğinde sizlerle paylaşmış olacağız.