Twitter, platformdaki taciz ve nefret içerikleriyle mücadele konusunda attıkları adımları anlatan bir blog yazısı yayınladı.

Twitter, bugün yayımladığı bir blog yazısında platformdaki nefret söylemleri, tehditler ve diğer istismar davranışlarını azaltmak için yaptıkları çalışmalara dair bir bilgilendirme yaptı.

Şirket bu yılın ilk 3 ayı içerisinde, hesapları askıya alındığı için yeni hesap açan 100 bin kişinin hesabının askıya alındığını (geçen yıla göre %45’lik artış) ve yapılan bildirilerden sonra 24 saat içerisinde işaretlenen kötü niyetli paylaşım yapan hesapların üç kat arttığını söyledi. Ayrıca makine öğrenme ve diğer otomatikleşmiş teknikler sayesinde Twitter’daki istismar içeriklerinin %38’inin proaktif olarak temizlendiği belirtildi.

Twitter Başkan Yardımcısı Donald Hicks ve Ürün Yönetimi Müdürü David Gasca yaptıkları açıklamada “Spam izlemede, platform manipülasyonunda ve diğer kural ihlallerinde kullandığımız aynı teknoloji, taciz gönderilerini de işaretlememizde bize yardımcı oluyor. Bu tarz içeriklerin incelenmesine odaklanmamızla birlikte ayrıca kilit bölgelerdeki ekiplerimizi de genişlettik. Böylece insanları güvende tutmak için olabildiğince hızlı çalışacağız. Bildiriler, incelememiz gereken içerikler hakkında güçlü sinyaller ve değerli bağlamlar veriyor ancak daha fazlasını yapmamız lazım ve şu an henüz işin başlarındayız” dedi.

Twitter ayrıca başvuru isteklerine ortalamadan %60 daha hızlı cevap verdiklerini ve bildirilerden gelen bilgilerle 2,5 kat daha fazla gizli bilgiyi kaldırdıklarını da söyledi.

Hicks ve Gasca yazdıkları yazıda “Twitter’da kendisini güvenli hissetmeyenler insanlar, taciz içeriklerini bize bildirmekten çekinmemeli. Önceden sadece bize bildirilirse potansiyel taciz gönderilerini inceliyorduk. Bunun kabul edilemez olduğunu biliyoruz ve bu yüzden bu yılın başlarında insanların raporlarına ek olarak proaktif bir yaklaşımı önceliğimiz hâline getirdik” ifadelerini kullandı.

Şirket, gelecek haftalarda bu teknolojiyi geliştirme niyetinde olduklarını söyledi. Twitter, uygulamalara daha fazla bildirim seçeneği koyacaklarını da ekledi.