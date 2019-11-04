Twitter'ın, kullanıcıların psikolojik durumlarını anlamak için uygun bir mecra olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, Twitter paylaşımlarında kullanılan dilin psikolojik durumu ve yalnızlığı ortaya çıkardığını açıkladı.

Twitter, dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi. İnsanların bir hesap açıp kendi profillerinde dilediklerini paylaşabildikleri bu platform, yalnızca bir sosyal medya platformu olmaktan öte aslında kişilerin psikolojik durumunu ortaya çıkarmakta uzmanlara yardımcı oluyor.

ABD'de yapılan bir araştırmada Twitter üzerinde yapılan paylaşımların, insanların yalnızlık seviyesini ve psikolojik durumunu ortaya çıkarabildiği anlaşıldı. Araştırmacılar, hastanede bulunan hastaların yalnızlığını tahmin edebilecekleri bir sistem geliştirdiler. Pensilvanya Sağlık Üniversitesi'nde dijital medya uzmanı olan Sharath Chandra Guntuku ve meslektaşları, insanların paylaştıkları tweet'lerdeki hangi konu ve temaların yalnızlıkla ilişkilendirilebileceği üzerinde bir çalışma başlattı.

Dr. Guntuku: Yalnızlık, insanın yavaş yavaş katili olabiliyor

Dil bilimsel analitik modeli, tweet'lere uygulayarak çeşitli bulgular elde eden araştırmacılar, yalnızlık hakkında tweet atan kullanıcıların zihinsel sağlık sorunları olabileceğini ve hayatlarında sürekli olarak uykusuzluk, madde bağımlılığı veya ilişki sorunları gibi sorunlarla karşı karşıya kalabildiklerini açıkladı.

Dr. Guntuku, "Yalnızlık, insanın yavaş yavaş katili olmaya başlıyor. Yalnızlığın sebep olduğu bazı tıbbi sorunlar, on yıllar boyunca insanın içerisinde kalabiliyor. Yalnızlık çeken bireyleri tespit edebilir ve bunlara müdahale edebilirsek sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını engelleyebilir ve onlara yaşamlarında yardımcı olabiliriz" açıklamasını yaptı.

Araştırmalar, aynı zamanda yalnızlık çeken kişilerin diğer kişilerden yaklaşık 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Açığa çıkan bir başka konu ise yalnızlık çeken insanların daha çok gecenin geç saatlerinde tweet paylaşıyor olmaları. Araştırmacılar, çevrimiçi platformlarda yalnızlık çeken insanları daha kolay fark edebilmek için daha iyi bir ölçüm mekanizması geliştirmek istiyorlar. Bu şekilde hastanede bakım alan ve yalnızlık çektiği fark edilen kişilere özel olarak yardım edebileceklerine inanıyorlar.