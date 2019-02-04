Twitter, Periscope uygulamasından vazgeçmediğini yeni güncellemesi ile gösterdi. Periscope kullanıcıları artık canlı yayına kişileri davet edebilecek. Bu sayede yayın, bir şov programı izlenimi verecek.

En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter'ın sahip olduğu Periscope, açılan davalar nedeniyle oldukça yara almıştı. Geleceği konusunda soru işaretleri olan uygulama, yeni güncelleme sayesinde tekrar canlı günlerine dönebilir.

Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, Periscope kullanıcıları bundan böyle yayına izleyenleri davet edebilecekler. Maksimum 3 kişiye kadar davet göndermeye imkan sağlayacak olan güncelleme sayesinde kişiler artık yayına sadece yazarak değil, sesleriyle de katılabilecekler. Bu sayede yapılan yayınların tıpkı talk show'lar gibi olacağını tahmin ettiklerini bildiren Twitter yetkilileri, izlenme sayılarının artacağını tahmin ediyor.

Periscope, ilk çıktığı zamanlarda oldukça popüler bir uygulamayken Facebook, Instagram ve Youtube gibi uygulamaların canlı yayın eklentileri nedeniyle bu özelliğini yitirdi. Bir zamanlar 10 milyon insanın Periscope kullandığını bildiren yetkililer, bu eğlenceli güncelleme sayesinde uygulamanın tekrar popüler hale geleceğini umuyor.