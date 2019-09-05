Twitter'ın SMS'le Tweet Atma Özelliği Durduruldu

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabının çalınmasından sonra Twitter, kısa mesaj aracılığıyla tweet atma özelliğini durdurduğunu açıkladı. Platformdaki güvenlik açıklarının giderildiğini açıklayan sosyal medya devi, mobil operatörlerin de bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiğini düşünüyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, geçtiğimiz hafta şirket CEO'su Jack Dorsey'in hesabının çalınmasıyla gündeme geldi. Dorsey'in hesabını ele geçiren bilgisayar korsanları, Twitter'ın uzun zamandır savaş açtığı ırkçılık konusuyla ilgili paylaşımlar yaptılar. Yapılan araştırmalar sonucundaysa bilgisayar korsanlarının, Dorsey'in hesabını çalmak için "SIM takas" yönteminden faydalandıkları belirlendi.

Yaşadıkları olayın şokunu üzerinden atan Twitter, şimdiyse geçici bir süreliğine SMS üzerinden tweet atma özelliğini durdurduğunu açıkladı. Ayrıca şirket, kendi yazılımlarındaki güvenlik açıklarını da giderdiklerini açıkladı.

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre bu tarz hack olayları, sadece Twitter'la ilgili değil. Mobil operatörlerin sistemlerinde çok fazla güvenlik açığı bulunuyor ve operatör şirketlerin, bu güvenlik açıklarına el atması gerekiyor. Twitter, SMS üzerinden tweet atma özelliğinin kaldırılmasının altında yatan nedeni, iki faktörlü kimlik doğrulama sistemlerinde telefon numaralarına güvenilmemesi olarak açıkladı.

Analistlere göreyse bu tarz olayların yaşanması neredeyse engellenemez durumda. Bunun nedeniyse bilgisayar korsanlarının, kullanıcı verilerine çok kolay bir şekilde erişebiliyor olmaları. Bilgisayar korsanları bu sayede, kullanıcıları fazlasıyla rahat bir şekilde tuzaklarına düşürebiliyorlar. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre bilgisayar korsanlarının kullanıcı verilerini ele geçirmek için uğradıkları en popüler yerse "Dark Web".

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski bir beyaz şapkalı hacker, mobil ağların fazlasıyla karmaşık yapısının olduğunu ve "sosyal mühendislik" olarak nitelendirilebileceğini ancak kullanıcıların Dorsey'in yaşadığı olayın bir başkasının başına gelmesininse sadece birkaç dakikalık bir "karışıklığa" bağlı olduğunu söyledi.