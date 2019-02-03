En popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip. Kullanıcıların ise platformdan uzun yıllardır beklediği bir özellik, sonunda kullanıma konulacak: Tweet Düzenleme.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kullanıcıların yoğun şekilde atılan tweetleri düzenleyebilme özelliğinin getirilmesini talep ettiklerini söyledi. Özellikle bu konu üzerine çalıştıklarını ve düşündüklerini bildiren başarılı iş adamı, bu özelliği getireceklerini ancak henüz detayları hakkında konuşamayacağını ifade etti.

Twitter'ın en önemli özelliğinin, yazdığınız bir yazının anında tüm dünyaya ulaşması olduğunu söyleyen Dorsey, zamanın burada çok kıymetli olduğunu vurguladı. Röportajı gerçekleştiren kişinin "Önemli olan anlaşılabilirlik değil mi?" sorusu üzerine ünlü CEO "NBA maçlarını düşünün, burada içerikten çok, anında gerçekleşen olayların hemen aktarılabilmesi önemli. Platformda dinamizm çok önemli" dedi.

Getirmeyi planladıkları yeniliğin detayları ile ilgili çok fazla detay vermeyen Dorsey, yeni yazılan bir tweet'in 5 ile 30 saniye arasında bir gecikme ile gönderilmesini sağlayarak, düzenleme işlemine fırsat verebileceklerini söyledi. Ayrıca hatalı bir paylaşım düzeltilse dahi, orijinal paylaşımın hala görüntülenebileceğini de özellikle belirtti.