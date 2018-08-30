Twitter, birkaç gündür "Twitter'da Kimleri Unfollow Etmelisiniz?" özelliğini test ediyor. Özellik, önümüzdeki günlerde herkes için açılabilir.

Özellikle hesabınızı ilk açtığınızda sayfalar süren bir öneri penceresiyle karşılaşırsınız. Hatta sosyal medya platformlarının doğası gereği daha çok insan takip etmeniz ve daha çok etkileşim içerisinde olmanız beklenir.

Ancak Twitter, olaya farklı pencereden de bakıyor. Takipten çıkarmasanız bile sizi Twitter'dan soğuttuğunu düşündüğünüz, az etkileşimde bulunduğunuz veya Tweet'lerini beğenmediğiniz kullanıcıların bulunduğu bir listeyle onları takipten çıkarmak isteyip istemediğinizi soracak.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra'nın keşfettiği ve birkaç gün süresince test edilen özellik, 'Takip Edilecek Kişiler' sistemiyle aynı çalışıyor. Bu kez listenizde bulunan kişileri görüyorsunuz.

Sistemin algoritması, muhtemelen bot hesapların bertaraf edilmesi için kullanılacak. Gerçek olmayan kişileri veya uzun süredir Twitter'da aktif olmayanları bu şekilde listenizden çıkarabileceksiniz. Sistem henüz test aşamasında ve ne zaman aktif olacağı şu an için belirsiz.