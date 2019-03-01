Twitter, tweet sahiplerinin rahatsız edici yanıtlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olması için tweet gizle adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Twitter, tüm ‘popüler’ sosyal medya platformları arasında belki de en özgür olanı. Fakat fazla özgürlük, bazı kullanıcıların istedikleri kişiye istediklerini söyleyebilecekleri düşüncesine kapılmalarına neden oluyor. Bu durumda Twitter kullanıcılarının, rahatsız oldukları tweetleri atan kişiyi engellemekten ya da sessize almaktan başka çaresi kalmıyor.

Bu durumun özellikle yüksek takipçili hesaplar için rahatsız edici bir durum olduğunu fark eden Twitter, platforma ‘Tweet Gizle’ özelliği getirmeye hazırlanıyor. Jane Manchun Wong tarafından Twitter’dan paylaşılan görsellere göre şirket, kullanıcıların kendi tweetlerine gelen yanıtlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlayacak.

Tweet Gizle özelliği, adından da anlaşılabileceği gibi Twitter kullanıcılarının paylaştıkları bir tweetin altına gelen yanıtı gizlemelerine olanak sağlıyor. Bunun için kullanıcıların yapması gereken tek şey yanıtın üzerine gelip seçenekleri açmak ve tweeti gizle seçeneğine dokunmak. Ayrıca ana tweet seçeneklerine gelindiğinde gizli tweetler kontrol edilebiliyor.

Tweet Gizle özelliği sayesinde kullanıcılar, rahatsız oldukları bir yanıt nedeni ile kullanıcıları tamamen engellemek ya da sessize almak zorunda kalmayacaklar. Bununla birlikte gizlenen tweetleri herkesten mi yoksa sadece ana tweet sahibinden mi gizleneceği bilinmiyor. Ayrıca Twitter’ın bu özelliği getirmekte tamamen kararlı olup olmadığı da bilinmeyen konular arasında.