Twitter, çoğu mobil sürümler için olan yeni mesajlaşma özelliklerini duyurdu. Bu özelliklerden en önemlisi, birden çok kişiye doğrudan mesaj gönderme oldu. Kullanıcılar birkaç hafta içerisinde, 20'ye kadar kullanıcıya toplu olarak doğrudan mesaj gönderebilecekler.

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, çoğunluğu mobil uygulamalarda kullanılabilecek olan yeni mesajlaşma özelliklerini resmen duyurdu. Twitter Support tarafından yapılan açıklamalar, kullanıcıların beklediği yeniliklerden bazılarını da içeriyor.

Platforma birkaç hafta içerisinde, birden çok kişiye doğrudan mesaj gönderme özelliği gelecek. Bu özellik sayesinde bir paylaşım ya da mesaj, 20'ye kadar kullanıcıya doğrudan gönderilebilecek. Twitter, bugüne kadar böyle bir şeye imkan tanımıyor ve birden çok kişiye mesaj atılmak istendiğinde, otomatik olarak bir sohbet grubu oluşturuyordu. İşte bu can sıkıcı olay, yakın bir gelecekte web, iOS ve Android'de tarih olacak.

Twitter'ın çoklu doğrudan mesaj özelliği işte böyle görünüyor

Twitter'ın Android ve iOS ekosistemine eklemek için üzerinde çalıştığı bir diğer mesajlaşma özelliği ise mesajların kaydırılması ile ilgili. Şirket, yaptığı bir iyileştirme ile sohbet sayfalarına hızlı kaydırma butonları ekliyor. Bu buton, bir kişiyle olan görüşmenizdeki son mesaja bir dokunuşla ulaşmanızı sağlayacak. Ayrıca sohbetlerdeki bir mesaja uzun bir süre dokunduğunuzda, mesaja farklı tepki emojileri atabileceksiniz. Bu özellik şimdilik, yalnızca iOS kullanıcıları tarafından deneyimlenecek.

Son olarak, Twitter'ın şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları için hazırladığı yeni bir özellik daha var. Bu özellik, mesajların bulunduğu sayfada yeni bir filtreleme yapıyor. Kullanıcılar, bu filtreleme sayesinde mesajlarını tarihlere göre gruplandırılmış olarak görecekler. Bu gruplama sayesinde bir mesajı bulmak, eskisinden kolay olacak. Hem bu özelliğin hem de mesajlara tepki özelliğinin Android ekosistemine ne zaman geleceği henüz net değil.