En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter, çok sık güncelleme ve yenilik yapması ile tanınıyor. Firma bu defa ise kullanıcı taleplerini göz önünde bulundurarak, kullanımdan kaldırdığı bir özelliği geri getirdi.

Twitter günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Çoğu kişi tarafından güncel haber uygulaması olarak kullanılan platform, yeniliklere açık olması ile sevenleri tarafından takdir ediliyor. Şirketin aldığı bir karar ise Twitter fanlarını çok daha memnun edecek gibi görünüyor.

Yaklaşık 6 sene önce nedeni bilinmeyen bir nedenle, iOS tabanından kaldırılan "tweetlerin kaynağını görüntüleme" özelliği, platforma geri döndürülüyor. Kaldırılma nedeni bilinmediği gibi, neden birden bire bu eski özelliğin geri getirildiği de bir muamma. Teknolojinin nabzını tutan kişilere göre ise bu özellik çok yoğun talep gördüğü için, şirket kullanıcı isteklerine kulak verdi.

Peki Bu Özellik Ne İşe Yarıyordu?

Platformda bilindiği üzere milyonlarca haber anında paylaşılıyor. Bazen haberlerin doğru olup olmadığına karar verebilmek adına, paylaşımı yapan kişinin bilgilerini kontrol etmek gerekebiliyor. İşte bu özellik sayesinde Twitter kullanıcıları, atılan bir tweetin üzerine tıkladıklarında paylaşımın içeriği ve kullanıcı hakkında çok daha detaylı bilgilere erişebiliyor.