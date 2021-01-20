'Türkiye'nin İnternet Televizyonu' BluTV, geçtiğimiz gün paylaşılan bir haberle Discovery ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Bu ortaklık haberinin ardından bugün ise Twozero Ventures BluTV'nin yüzde 2,77 oranında hissesini satın aldı. Böylelikle yerli dijital yayın platformu BluTV, bir günde iki yatırım almış oldu.

Türkiye'nin en popüler dijital yayın platformlarından biri olan BluTV, geçtiğimiz gün oldukça önemli bir yatırım ve ortaklık haberi ile karşımıza çıktı. Discovery, BluTV'nin yüzde 35 hissedarı oldu. Böylelikle iki platformun içerikleri de her iki platformda da yer alacak ve BluTV içerikleri Discovery+ ile yurtdışında yayınlanacak.

Bu büyük ortaklık haberinin ardından BluTV'ye bir diğer yatırım haberi de bugün geldi. Spor, medya ve eğlence alanına yatırım yapan girişim sermayesi fonu Twozero Ventures, BluTV'ye yatırım yaparak platforma yüzde 2,77 oranında ortak oldu.

'İlk finansal yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz.':

Gerçekleştirilen yatırım hakkında açıklama yapan Twozero Ventures Kurucu Ortağı Yiğit Arslan '2020 yılında başlattığımız işlemi sonuçlandırarak ilk finansal yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Twozero Ventures olarak spor, medya ve eğlence sektörlerinde büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Discovery’nin BluTv’ye katılmasıyla, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımlarda doğru alanlara yöneldiğimizi bir kez daha görmüş olduk.' şeklinde konuştu.

Platformda yer alan özgün BluTV içeriklerinin yanı sıra pek çok yerli ve yabancı dizi ve filmi de izleyiciler ile buluşturan BluTV'nin, gerçekleşen yatırımlar ve genişleyen arşivi sayesinde önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında daha büyük adımlar atması bekleniyor.