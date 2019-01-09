Uber, 2023’te Semalarda Olacak Uçan Taksilerini Tanıttı

Uber, Bell ile birlikte uçan taksiler konusundaki araştırmalarına devam ediyor ve 2023 yılında bu taksileri görebileceğimizi söylüyor.

Birkaç yıl içerisinde Uber, sizi uçan bir taksiyle alabilir.

Bell, Uber ile birleşerek taksi hizmetini yerden göklere taşıyacak bir plan oluşturmaya çalışıyor. İkili, yaklaşık üç tonluk kaldırma ve indirme sistemini açıkladıktan sonra, taksileri de gökyüzünde görmemiz mümkün. Bell Nexus adını taşıyan bu yeni araç, beş yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlanmış.

Bell Nexuslar, şehirlerde yüksek noktalarda bulunan yolcu alım noktalarında bulunacak ve sizi şehrin içerisindeki diğer yolcu alım noktalarına bırakabilecek.

Firma, 2023 yılında teknolojiyi kullanılabilir hale getirebileceğini düşünüyor ve bu projesiyle çevre dostu bir toplu taşıma vadediyor.

Uber’de mühendis direktörü olan Mark Moore “Bell’in yaptıkları hakkında fazlasıyla heyecanlıyız. Piyasada bu teknolojiyle uğraşan birçok firma bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Başka firmalar da uçan arabalar üzerinde çalışıyor ve bunların birçoğu da uçan taksiler üzerine çalışmalar yapıyor.

İngiliz firma Rolls-Royce de beş yolcu taşıyabilecek ve dik iniş yapabilecek süper hızlı elektrikli uçan bir taksi geliştirme planlarını açıklamıştı. Motor üreticisinin yenilikçi tasarımı saatte 400 km hızlara çıkabilecek.