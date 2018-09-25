Uber, Acil Durumlar İçin Kendi Ekibini Oluşturuyor

Herhangi bir doğal afet durumunda Uber’in Güvenlik Ekibi ücretlere bir üst limit belirleyecek ya da Uber servisini iptal edip etmeyeceğine kendi karar verecek.

Uber artık dünyanın çoğu yerinde kullanılan bir servis. Taşıma sektöründe belirli bir statüye sahip olan Uber, doğal afet durumlarındaki ücretlendirmelerine bir üst sınır getirme yolunda.

Bundan önce Uber’in doğal afet durumlarında talep edilen araçlara yanıt vermesi çok meşakkatli bir süreçti. Bir karar verirken yerel yetkililerin cevaplarını bekleyen Uber, artık kendi küresel güvenlik merkezinin kararlarıyla hareket edecek. Bu sayede çok daha etkili ve hızlı bir servis sunulması bekleniyor.

Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi’nin bu hareketi firmanın güvenlik ve güvenilirlik konularındaki itibarını arttırmak amaçlı bir görev niteliğinde. Geçtiğimiz aylarda sürücü ve yolcu güvenliği, yolculuk verilerinin yerel yetkililerle paylaşımı ve veri güvenliği gibi konularla sorun yaşayan Khosrowshahi, doğal afetler gibi Uber’in kontrolü dışında gelişen olaylarda, talep edilen araçlara bir cevap verebilmek için merkezleşmiş bir sistem oluşturmaya çalışıyor.

Doğal afet durumlarında acil talepler olduğu zaman uçuk fiyatları ya da müşterilerin mağduriyetini önlemek için Uber’in yerel yetkililerle görüşmesi gerekiyordu. Ancak bundan sonra özel durumlardaki fiyatlara bir üst sınır belirlemek ya da araç servisini iptal etmek gibi kararlar Uber’in küresel güvenlik merkezi tarafından verilecek.