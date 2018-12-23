Uber, Açılan Davalara Karşı Uzlaşma Yolunu Seçti

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Uber, konu sürücü ve çalışan hakları olduğunda ne yazık ki yeterince iyi bir politika izlemiyor. Firma bu nedenle açılan davalara karşı ise çalışanlarına uzlaşma anlaşması önerdi.

Teknoloji firmaları arasında devler arasına adını yazdıran Uber'in başı, ardı ardına açılan davalar ile dertte. Ülkemizde farklı konular altında mahkemelik olan şirket, Dünya genelinde ise çalışan hakları sebebi ile problemler yaşıyor. Bütün sürücülerini firmanın kontratlı çalışanı olarak göstermeyen firma, bu durumdan rahatsız olan çalışanları tarafından geçtiğimiz Eylül ayında dava edildi.

Uber'de sürücü olarak çalışan bazı kişiler, kontratlı olarak çalışmadıkları için araçlarının yakıtları, bakım masrafları gibi konularda kendilerini garanti altına alamıyorlar. Aynı zamanda şirket politikası gereği, sürücüler yolculardan bahşiş de alamadıkları için hem gelirleri yeterli olmuyor hem de giderleri yüzünden iyice sıkıntı yaşıyorlardı.Firma ile bir türlü anlaşma yoluna gidilemeyince, sürücüler en sonunda konuyu mahkemeye taşıdılar.

Uber ise bu olayın üzerine çalışanlara deneme amaçlı bir uzlaşma yöntemi önerdi. Bu anlaşmaya göre gidilen her 1 mil (1,6km) için, firma 11 cent ödeme yapacak. Telafuz edilen bu rakam aslında çalışanların talep ettiğinin neredeyse 3'te 1'i. Yine de çoğu kişi bu teklifi kabul etme taraftarı gözüküyor çünkü mahkemenin sonuca varması ve yasal olarak yeni uygulamanın başlaması çok uzun bir zaman alabilir.

Uber firmasından konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi fakat son zamanlarda kadın çalışanlarına eşit davranmaması, sürücü haklarını gözetmemesi ve negatif şirket kültürü ile büyük prestij kaybı yaşayan dev şirketin, çalışanları için olumlu adımlar atmaya başlayacağı tahmin ediliyor.