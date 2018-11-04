Uber, Amerika'da Abonelik Sistemini Hayata Geçirdi

Yolcu taşıma şirketi Uber, Amerika'nın 5 şehrinde bulunan yolcular için Ride Pass olarak adlandırılan bir üyelik programı başlattı.

Uber'in Amerika'da yaşayan müşterilerine bir sürprizi var. Şirket, Ride Pass olarak adlandırılan bir üyelik programı başlattı. Söz konusu üyelik programı, fiyatı sabitleyerek yolcuların çeşitli nedenlerle meydana gelen fiyat artışlarından etkilenmemesini amaçlıyor. Sabit ücret planı Los Angeles'ta 24.99 dolar, Austin, Denver, Miami ve Orlando'da ise 14.99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Uber, bu üyelik planını diğer ABD şehirlerine 2019'da genişletmeyi planlıyor. Ancak şirket, şu anda Londra ya da diğer Birleşik Krallık şehirlerinde söz konusu üyelik sistemini tanıtmak için bir planlarının olmadığını belirtti.

Şirket ayrıca bu üyelik programı sayesinde, yolcuları Uber'i kullanmanın ve kendi arabalarından vazgeçmenin daha ekonomik olduğuna ikna etmeyi amaçlıyor. Ride Pass'in, bir şehirde günün herhangi bir saatinde, aylık ücret karşılığında, tutarlı fiyatlarla yolculuk yapmanın önünü açtığı belirtilirken, bu sistemi kullanan yolcuların ayda yüzde 15'e varan tasarruflar yapabileceği ifade edildi.

Şimdilik bu özellik sadece Amerika'nın beş şehriyle kısıtlı olsa da ilerleyen zamanlarda diğer ülkelere de abonelik sisteminin gelebileceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Bakalım Uber, yeni özellikleriyle bizi şaşırtmaya devam edecek mi?