UBER'den Müşteri ve Şoförlerini Rahatlatan Açıklama

Türkiye operasyonları kapsamında radikal bir karar alan UBER, T.C. Maliye Bakanlığı onaylı elektronik fatura sistemine geçiş yaptıklarını duyurdu.

Birleşik Devletler merkezli uluslararası ulaşım şebekesi şirketi olan UBER, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tüm UBER kullanıcılarının ve şoförlerinin içini rahatlattı. UBER Türkiye hesabından yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığı onaylı e-fatura dönemine geçildiği resmi olarak duyruldu.

‘’İş ortaklarımıza ve yolcularımıza daha iyi bir deneyim sunmak için tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarımızla birlikte e-Fatura sistemine geçmiş bulunuyoruz. Artık UberXL yolculuklarınız için kolayca e-Fatura alabilirsiniz.’’ ifadelerine yer verilen açıklamaya gelen ‘’Merhaba, baya bildiğimiz Türkiye Maliye Bakanlığı e-faturasından bahsediyorsunuz, değil mi?’’ sorusu üzerine ise UBER Türkiye tarafından, ‘’Merhaba, evet. T.C. Maliye Bakanlığı onaylı elektronik faturanızı Uber yolculuklarınız için alabilirsiniz.’’ şeklinde bir yanıt verildi ve detaylar için UBER’in blog sitesine yönlendirildi.

UBER blog sitesinden yapılan açıklamada ise, ‘’Uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız. Yerel pazarın beklentilerine uyum sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak için teknolojimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yoldaki adımlardan biri olarak, tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarımızla birlikte e-Fatura sistemine geçmiş bulunuyoruz.

Artık UberXL yolculuğunuzun e-Faturasını kolayca alabilirsiniz. Aynı zamanda, sürücü iş ortaklarımız da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-Faturayı Uber’den alıyor olacak.’’ ifadelerine yer verildi. UBER’in Türkiye’ye olan bağlılığını belirtmesi, hem UBER şoförlerinin hem de UBER kullanıcılarının içini rahatlatmış durumda.