Uber, Doğru Kullanılmadığı Gerekçesi İle Logosunu Yeniden Tasarladı

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Uber, iki yıldır kullandığı logosunu ve şirket sloganını yenileme kararı aldı. Yeni logoyla beraber Uber'e özgü bir font da ortaya çıktı.

Uber, mobil uygulamasını yeniden tasarladı ve sloganı olan "Taşımacılığı akmakta olan bir su kadar güvenilir ve hızlı yapıyoruz, herkese ve her yere" cümlesini "Dünyayı harekete geçirerek fırsatı ateşliyoruz" olarak değiştirdi.
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Şirket yeni logosunu bugünden itibaren Uber ve Uber Eats uygulamaları ile birlikte kullanmaya başlayacak. Uber sözcüsü "Uber uygulaması için kolayca tanınabilecek ve hizmet verdiğimiz 660'tan fazla şehirde ölçeklendirilebilen bir Uber uygulaması için, yeni ve basitleştirilmiş bir logoyu duyurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. Bu yeni logonun ortaya çıkmasında, kullanıcıların Uber ile düzenli bağlantı kurmaması ve bazı sürücülerin logoyu ters kullanması gibi nedenler olduğunu açıklayan şirket; yeni logo ile daha fazla kullanıcıya hitap edeceğini düşünüyor.
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Uber, yeni logosunda kullandığı “Uber Move” yazı tipi ile de farklı bir görüntü yakalamaya çalışıyor. Bunun gibi özel yazı tiplerini Google ve Netflix gibi şirketlerde görsek de bazı eleştiriler, dünya çaplı ulaşım tabelalarında kullanılan yazı tiplerinin Uber için daha iyi ve tasarruflu olacağı yönünde.

Kaynak : https://www.theverge.com/2018/9/12/17851248/uber-new-logo-font-app-design
Etiketler: uber, Uber Eats
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