Uber'in Engellenmesine Yönelik Açılan Davada Karar Çıkmadı

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin Uber'e açtığı davada tedbir kararı çıkmadı.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin Uber'e açtığı dava öncesinde çok sayıda taksi şoförü İstanbul Adliyesi önünde toplandı. Söz konusu davanın bugünki duruşmasında Uber'e yönelik herhangi bir tedbir kararı çıkmadı.

Uber'e internet üzerinden erişimin engellenmesi ve haksız rekabetin tespiti için Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin açtığı davanın bugünki duruşmasında mahkeme, 7 aylık süre zarfında eksik rapor hazırlayıp teslim eden bilirkişiler için disiplin cezası uygulamasını istedi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmeye devam eden dava, henüz bir karara bağlanmasa da bütün taksiciler söz konusu davayı yakından takip ediyor. Bakalım önümüzdeki duruşmada ne gibi bir sonuç çıkacak?