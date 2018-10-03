UBER'in İlk Elektrikli Scooter'ı Yollara Düştü

Ülkemizde zorlu günleri bir türlü atlatamayan UBER, Los Angeles'ın batı kıyılarında yer alan Santa Monica'da elektrikli scooter'larını hizmete soktu.

Geçtiğimiz aylardan beri 4 farklı firma, Santa Monica'da 'paylaşılabilir' scooter'lar için izin bekliyordu. İlçe yönetiminden konuyla ilgili izin geldikten sonra Uber, diğer 3 şirketle birlikte 250'şer scooter ile yollara inmiş oldu.

Biraz önce bu araçlarla ilgili 'paylaşılabilir' şeklinde bir tabir kullandık. Peki bu ne anlama geliyor?

Öncelikle bu scooter'lar hiçbir yerde kilitli veya saklı durmuyor. Her an her yerde karşınıza çıkabilir.

Bizzat bir UBER scooter'ı arıyorsanız önce Google Haritalar'a girip (hareketli görsel yukarda) Bisiklet ve Scooter sekmesine giriyorsunuz.

Sonrasında size en yakın scooter'ı tespit ederek 1 dolarlık ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz.

Daha sonrasında size verilen barkodu araca okutarak çalıştırabiliyorsunuz.

1 saat süresince dilediğiniz gibi scooter keyfi yapıyorsunuz.

Sonrasında aracı belirli park yerlerine bırakmak için 5 dakikalık bir süreniz oluyor.

5 dakika geçtiğinde araç halen sizdeyse, dakika başına 15 cent ödüyorsunuz.

Aracı belirlenen park yerleri haricinde bir yerde bırakırsanız 25 dolar ceza ödemeniz gerekiyor.

Kulağa çok keyifli geliyor değil mi? Üstelik UBER'e has bir özellik de mevcut: Rezervasyon yaptığınız araca doğru giderken yakınınızda bir araç boşalmışsa uygulama sizi uyarıyor ve böylece öteki araca binebiliyorsunuz.

Bu tür bir hizmetin yakın zamanda ülkemizde de kullanılabilir olması en büyük dileğimiz. Elbette, bunun için öncelikle bisiklet ve scooter'lar için uygun yollara sahip olmamız gerekiyor. Bir de Uber'in ülkemizdeki malum durumu var tabii.