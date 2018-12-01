Uber, ulaşım ihtiyaçlarındaki artan talebi değerlendirmek için elektrikli scooter kiralama çalışmalarına hız kazandırdı.

Uber, elektrikli scooter kiralama işinin payını arttırmaya yönelik çalışmalarına hız kazandırdı. Şirket, bu pazarda liderliği ele geçirmeye kararlı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Uber, milyar dolarlık bir satın alma için 'Bird' ile görüşmelere başladı.

'Bird' şirketi ile elektrikli scooterlar için görüşmelere başlayan Uber'in, aynı zamanda 'Lime' şirketi ile de görüştüğü belirtildi. Uber, Lime şirketinde zaten bir azınlık hissesine sahip. Bu yaz, iki şirket arasında imzalanan ortaklık, Uber’in uygulama alanlarına ilk kez elektrikli scooter getirdi. Yeni bilgiler, Uber'in Lime ve Bird şirketleriyle yeni yıl gelmeden bir anlaşma yapacaklarını söylüyor.

Bütün bu yeni gelişmelerden sonra Bird CEO'su Travis VanderZanden, Bird'ün satılık olmadığına dair bir açıklama yaptı fakat bilgilere göre bu yeni bir müzakere taktiği de olabilir. Elbette ki üç şirketin de anlaşmama şansı var fakat ortaya çıkan haberlere göre, gelecek yıl Uber'i elektrikli scooter pazarının zirvelerinde görebiliriz.