Uber, Geri Dönüşüm İçin Elektronik Cihazları Toplayacak

ABD merkezli Uber, Dünya Çevre Günü'ne özel bir etkinlik başlatacağını açıkladı. Kadıköy ve Beşiktaş Belediyeleri ile işbirliği yaptığını belirten dev şirket, 5 Haziran günü İstanbul'da elektronik atık toplanacağını ve bu atıkların geri dönüşüm noktalarına teslim edileceğini belirtti.

İklim değişikliklerinin etkileri gezegenimizin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu konulardaki farkındalığı artırmak için de her yıl 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bu konu hakkında ülkemizde de bir genelge yayımlanmıştı. Bu genelgede 5 Haziran haftasının Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacağı belirtilmiş, etkinliklerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacağı aktarılmıştı.

Tüm dünyada kutlanacak olan 5 Haziran gününde birçok şirketten de farkındalığı artırmak için adımlar geliyordu. Şimdi ise ülkemizde de faaliyet gösteren ABD merkezli ulaşım ağı şirketi Uber, Dünya Çevre Günü’ne özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Elektronik cihazların geri dönüşümü için Kadıköy ve Beşiktaş belediyeleriyle işbirliği yapıldı

Kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendiren dev şirket, 5 Haziran günü İstanbul’da bulunan Kadıköy ve Beşiktaş Belediyeleri ile işbirliği yapacağını aktardı. Açıklamalarda, ‘UberRecycle’ ismi verilen etkinlikte elektronik cihazların geri dönüşüm için bağışlanacağı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İstanbul’a özel Uber uygulamasında 12.00-17.00 saatleri arasında çıkacak UberRecycle ürününü ücretsiz çağırıp, elektronik atıklarınızı geri dönüştürebilirsiniz. Toplanan atıklar, Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi atık getirme noktalarına geri dönüşüm için teslim edilecektir.”

Bunun yanı sıra Uber, geri dönüşüm için bağışlanabilecek cihazların bir listesini de paylaştı. Buna göre sadece İstanbul’da 5 Haziran günü 12.00 ila 17.00 arasında faydalanılabilecek etkinlikte şu cihazlar bağışlanabilecek: