Uber'i Türkiye'de Kaç Kişinin Kullandığı Açıklandı

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, şirketin durumu ile ilgili açıklamalar yaptı. Buna göre 4 milyon kullanıcının Uber uygulamasını telefonlarına indirdğini söyledi. Sözlerine Yeni Havalimanı yolcuları ile de buluşmak istediğini ekledi.

Bir dönem taksi sürücüleri ile yaşadıkları problem ile oldukça gündeme gelen Uber, şirketin Türkiye verilerini açıklanmasının ardından yine çok konuşalacak gibi görünüyor.

Bahadırlı, "Türkiye’de Uber uygulaması şu ana kadar 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildi. Haziran 2014’ten beri Türkiye’de kullanılmaya başlanan Uber, şu anda İstanbul’da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü iş ortağı ile hizmet ediyor" dedi.

Yeni Havalimanı

İstanbul'da yeni açılacak havalimanı için çalışma durumlarının sorulması üzerine Bahadırlı şöyle konuştu:

"Uber, mobil uygulama aracılığıyla yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti veren sürücü iş ortaklarını bir araya getiren, şehir ulaşımını değiştiren bir teknoloji şirketi olarak yeni projeler ve inovatif çözümler geliştirmeye devam ediyor"

E-Fatura Kullanıyoruz



"Böylece artık yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-faturaya Uber profillerine girerek kolayca erişebiliyor. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-faturayı UBER’den alabiliyor. Taksi yolculuklarının fişini, yolcular her zamanki gibi yolculuk sonunda taksi sürücüsünden alabilirler."



Uber'in kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yeni işbirliklerine her zaman açık olduğunu belirten Bahadırlı, "Uber’in konforlu, akıllı ve güvenilir yolculuk anlamında sağladığı avantajları İstanbul Yeni Havalimanı yolcularıyla da buluşturmayı arzu ediyoruz" dedi.

7 Kasım'da görülecek davada Uber'e tedbir konulup konulmaması ele alınacak.