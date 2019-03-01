Lyft, halka arz (IPO) belgelerini bugün ilk defa kamuoyuna açtı. Belgelerin açıkladığı risk faktörleri arasında şirketin Uber'la yarışabilmek için bisiklet ve scooter'lara ne kadar 'bahis oynadığı' yer alıyor.

Geçen yıl Lyft, bisiklet paylaşma konusunu ele alan bir şirket olan Motivate'i satın alıp New York, Chicago, San Francisco, Washington DC gibi ABD'nin en büyük şehirlerinden bazılarında bisiklet ve scooter paylaşma olayına da girmeye karar vermişti.

Lyft, bugün kamuoyuna açtığı halka arz belgelerinde, şirketin bisiklet ve scooter ağının yeterince büyümemesi durumunun yatırımcılar için kötü bir haber olabileceği ve bu şehir merkezleri dışında bisiklet kullanım oranının çok iyi olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"Eğer ortak bisiklet ve scooter ağımızı etkin bir şekilde büyütemiyor ve geliştiremiyorsak, ki beklediğimiz gibi bize kâr getirmeyebilir, bu durum finansal operasyonlarımızı olumsuz olarak etkileyebilir. Bazı büyük şehirler bisiklet ve scooter kullanımını benimsemiş olsalar da, gireceğimiz yeni pazarlarda bisiklet paylaşımının kabul görüp görmeyeceğinden emin olamıyoruz. Bu konuda hiçbir güvence yok."

Uber'e göre daha az tercih edilen araba uygulaması olan Lyft'in bu şekilde pazardaki payını büyüyüp büyümeyeceği, kendilerinin de belirttiği gibi, çok da belli değil. Ancak rekabetin her zaman iyi olduğunu düşünüyoruz.