Lyft Sürücüsüz Araç Projesi İçin Bir Adım Daha Attı

Lyft, artırılmış gerçeklikte öncü firma Blue Vision Labs’i bünyesine alarak sürücüsüz araç projesinde büyük bir adım attı.

Lyft sürücüsüz araba stratejini daha da ileriye taşıyor gibi görünüyor. Başlangıç için İngiltere’de bulunan ve araçların etrafındaki nesneleri algılamasını sağlayan teknolojinin kurucularından olan artırılmış gerçeklik firması Blue Vision Labs’i bünyesine aldı.

Bu durum Lyft’in sürücüsüz araçları için satın aldığı ilk şey olsa da sonuncusu gibi durmuyor. Şirketin otonom sürüş lideri Luc Vincent, gelişmelerin ve yatırımların değerlendirildiğini söyledi. Ancak bu ve daha öncesinde Magna ile olan takım çalışmasıyla Lyft, planlarını hayata geçirmek için dışarıdan yardım almayı istiyor gibi görünüyor.

Bu durum araba tercihlerini de içeriyor. Ford’la olan ortaklıkları sebebiyle Lyft sürücüsüz araç teknolojisi ve Hibrit teknolojisini birleştiriyor. Arabanın nerede yola çıkacağı bilinmese de yakında yola çıkacağı söyleniyor. Geliştirilen bu araç, firmanın tek aracı olmayacaktır. Bu sebeple Lyft’in küçük sürücüsüz araç filosunu ileriki zamanlarda görmemiz de muhtemel görünüyor.