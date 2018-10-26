Son 1 senedir ülke gündeminden bir an olsun düşmeyen UBER, gözünü İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki taşımacılık hizmetlerine dikti.

Son olarak UBER XL araçlarda e-Fatura sistemine geçerek KDV'yi doğrudan Türkiye'deki kurumlara ödemeye başlayan ve bu sayede yeniden yollara dönebilen UBER, hedefi yüksek tutuyor: İstanbul Yeni Havalimanı.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı şunları söyledi:

"Türkiye'de Uber uygulaması şu ana kadar 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildi. Haziran 2014'ten beri Türkiye'de kullanılmaya başlanan Uber, şu anda İstanbul'da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü iş ortağı ile hizmet ediyor. Uber Türk vergi kanunlarına uygun olarak hareket etmiştir. Uber'in Türkiye'de faaliyet gösteren yerel bir kuruluşu bulunmaktadır ve mevzuat uyarınca Gelir İdaresi tarafından toplanması istenen tüm vergilerini ödemekte, Türk Vergi Kanunlarında yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir."

UBER için önemli bir yol ayrımı olan ve Türkiye'deki UBER faaliyetlerine olan erişimin engellenmesi ile ilgili de konuşan Bahadır, sözlerine şöyle devam etti:

"Dava ile ilgili süreci biz de yakından takip ediyoruz. Bu paralelde, Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla işbirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız."