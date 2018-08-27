Uber, günümüzün en tartışmalı teknoloji şirketlerinden birisi. Yolcu taşımacılığı konusunda sadece ülkemizde değil, İngiltere ve Fransa dahil pek çok ülkede de yerel taşımacılardan tepki toplayan şirket, bu cendereden çıkış formülünü buldu: Elektrikli bisiklet ve motosikletler geliyor.

Uber’in kısa ve çalkantılı tarihinde, kurucu CEO’su Travis Kalanick’ten sonra göreve getirilen Dara Khosrowshahi, Financial Times’a açıklamalarda bulundu. Uber’ın kısa ve şehir içi yolculuklar için iki tekerlekli araçlara geçiş yapacağını söyledi. Bu durum kısa mesafelerde bol bol müşteri bulan Uber sürücüleri için üzücü bir haber olabilir. Zira CEO, kısa yolculuklar için elektrikli bisiklet ve elektrikli motosikletlerin daha verimli olduğunu söyledi.

Khosrowshahi, “Acele ettiğimiz saatlerde, bir tonluk metal yığınını sadece 10 sokak öteye taşımak çok verimsiz. Kullanıcıyı da önemseyecek, şehirlere kazandıracak bir yöntem şekillendirdik” dedi. Bu yaklaşım, Uber’in kendisine alternatif olan ancak tamamen ayrı uygulamalardan esinlendiğini gösteriyor. Mesela ülkemizde, İstanbul’da hizmet veren yerli uygulama Scotty, sadece motorla taşımacılık yapıyor. Scotty gibi pek çok örneği farklı ülkelerde görmek de mümkün.

Diğer taraftan Avrupa’da elektrikli motosikletler yasal bir araç haline geldiler. Bu da iki tekerlekli Uber araçlarının önündeki engeli kaldırdı. Plan, bu anlayışı Uber’in aktif olduğu her pazarda yaygınlaştırmak.

2019’da halka açılması beklenen Uber’in hizmet ağını genişletmesi, daha çok yatırımcı çekmesi için geçerli bir formül.

Bakalım Uber’in bu stratejisi, hali hazırda ciddi yaptırım altında olduğu Türkiye pazarına nasıl yansıyacak. Son haftalarda İstanbul ve Bodrum’da Uber sürücülerine kesilen cezaların sayısında ciddi artış tespit edildi. Ayrıca ekipler, Uber sürücülerinin telefonlarında Scotty uygulaması olup olmadığını da kontrol ediyorlar.