Uber'in Müşterilerine Avantaj Sağlayacak Yeni Ödül Programı

Uber, müşterilerin puan kazanmasını sağlayan 4 katmanlı bir ödül programı başlattı.

Uber, müşterilerin puan kazanabilmesini sağlayan yeni ödül programını bugünden başlayarak belirli şehirlerde kullanıma sundu. Bu yeni uygulamanın haberi, şirketin en büyük rakibi Lyft'in, bir sonraki ay başlayacak olan benzer bir program için planlarını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

4 kademeli ödül programının puan sistemi ve üyelik dereceleri ise şu şekilde olacak:

Blue : Kazanılan her 500 puan için 5 dolar Uber Cash kazanın.

: Kazanılan her 500 puan için 5 dolar Uber Cash kazanın. Gold (500 puan) : Daha hızlı servis ve daha esnek iptal politikaları ile öncelik desteği. 15 dakika içinde yeniden rezervasyon yaparsanız ücret alınmaz.

: Daha hızlı servis ve daha esnek iptal politikaları ile öncelik desteği. 15 dakika içinde yeniden rezervasyon yaparsanız ücret alınmaz. Platinum (2.500 puan) : Ani fiyatlandırma ya da trafik problemleri nedeniyle evden işe giderken ya da herhangi bir kayıtlı rotada, garantili "fiyat koruması" ve öncelikli hava alanı karşılama hizmeti.

: Ani fiyatlandırma ya da trafik problemleri nedeniyle evden işe giderken ya da herhangi bir kayıtlı rotada, garantili "fiyat koruması" ve öncelikli hava alanı karşılama hizmeti. Diamond (7.500 puan): Her altı ayda bir Uber Eats uygulamasından ücretsiz üç adet yemek siparişi, yüksek puanlı sürücülere özel erişim ve özel 7/24 destek hattı.

Yeni ödül sistemi şimdilik Miami, New Jersey, Denver, Tampa, New York, Washington D.C., Philadelphia, Atlanta ve San Diego şehirlerini kapsasa da ileride diğer şehirler ile genişletilecek. Uber kıdemli ürün müdürü olan Holly Ormseth, amaçlarının yolcular ile birebir iletişimi geliştirmek olduğunu söyledi.