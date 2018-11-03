Uber, Otonom Araçlarını Tekrar Test Etmek İçin İzin Alacak

Uber, otonom araçlarını tekrar test etmek amacıyla yetkilileri ikna etmek için bir rapor yayınladı.

Uber, kendi kendine giden araçlarını tekrar kamuya açık yollarda test etmek için yetkilileri ikna etmek amacıyla Gönüllü Güvenlik Öz Değerlendirme Raporu'nu yayınladı. Şirketin Mart ayında Arizona'daki kazada bir yayanın ölümüne neden olan otonom araçlarının test sürüşü askıya alınmıştı. Söz konusu kazanın Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu raporuna göre, Uber'in yazılımı çarpmadan altı saniye önce yayayı algılamasına rağmen, çarpışmadan 1.3 saniye öncesine kadar acil frenlemeyi etkinleştirmedi.

Uber bu kazadan beri kamu yollarında test sürüşü yapmaya devam etmek için izin başvurularında bulunuyor ve şu anda Ulaştırma Bakanlığı tarafından bu başvurular gözden geçiriliyor. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Arizona'da meydana gelen bu kazadan ötürü büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun kazayla ilgili soruşturmasını desteklemeye devam ediyoruz. Yol içi testlere geri dönmek için ölçülmüş, aşamalı bir yaklaşım uyguladık. Bu raporu yayınlayarak hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Söz konusu izni almaları durumunda şirket, araçlarda artık bir değil iki yardımcı şöför bulunduracak ve otomatik frenleme sistemi sürekli aktif olarak çalışacak. Bakalım Uber, beklediği izni yetkililerden alabilecek mi?