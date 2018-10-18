Uber perşembe günü yaptığı açıklamada sürücüler ve yolcular için internet üzerinden ses protokolü veya VoIP kullanarak iletişim kurmanın yeni bir yolunu duyurdu.

Uber'in yeni VoIP özelliği Skype veya FaceTime gibi, arama yapmak için cep telefonu şebekesi yerine internet bağlantısı kullanıyor. Haziran ayından itibaren bu yeni iletişim seçeneğini denemeye başlayan Uber, bu özelliğini bugün San Francisco'daki bir konferansta duyurdu.

SMS metin mesajları, uygulama içi sohbetler ve şifreli telefon ağları gibi üç farklı yol ile sürücüler ve yolcular arasında iletişimi sağlayan Uber, bu iletişim yollarına bir yenisini daha ekleyecek. Birçok ülkede internet aramalarının, şebeke aramalarından daha ucuz olduğunun farkında olan şirket, bu yüzden böyle bir yola başvurdu.

Uber İletişim Müdürü Gagan Mac, sürücüler ve yolcular arasındaki iletişime büyük önem verdiklerini ve şirket mühendislerinin bu iletişimi geliştirmek için çeşitli GPS araçları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Uber'in iletişimde VoIP aramalarını benimsemesi, şirketin küresel bir ulaştırma hizmetine dönüşmesinin en önemli işaretlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.