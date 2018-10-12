Uber, Sürücülerinin Eşitliği İçin SEC'e Dilekçe Yolladı

Uber, her zaman gündemde olan sürücü ücretlerinin düzenlenmesi için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir mektup yolladı.

Uber hizmet vermeye başladığı günden beri her zaman düşük ücretleri konusunda devletler ve sürücülerle tartışma içinde oldu. Perşembe günü ise bu sorunu çözmeye hevesli olduğu konusunda sinyaller verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bir dilekçe yollayan Uber, sürücülerine eşitlik sağlamak için izin istedi. Ayrıca Menkul Kıymetler Kanunu’ndaki 701’inci kanunun da gözden geçirilmesini talep etti. Dilekçesini yollamaktaki sebebini de üstlenici olarak çalışan sürücüleri arasında eşit sağlamak olarak dile getirdi.

Uber dilekçesinde “esnek ekonomi” terimi yerine “girişim ekonomisi”ni tercih etti ancak sürücüler kendi işlerini kurmadıklarından dolayı bu savunma biraz havada görünüyor. Uber gelmeden önce çoğu sürücü bir taksi lisansı almak için uğraşan, ardından da kendi işini kuran serbest bir girişimci konumundaydı. Uber ise sürücülerini freelance bir çalışan olarak bünyesine aldı ve kendi firmasını, bunun bir sonucu olarak da kâr marjını büyüttü. Ancak Uber’in piyasaya girişi taksi şoförlerini olumsuz yönde etkiledi. Hatta New York’ta ihtiyaçlarını karşılayamayan taksi şoförlerinin intihar ettiği bile görüldü.

Kazancının çok az kısmını sürücüleriyle paylaşan ve dünya üzerinde 2 milyon sürücüye sahip olan Uber, sürücülerine daha büyük bir pay vermesi durumunda bahsettiği girişim ekonomisi kavramına daha uygun bir hal alabilir. Uber politikasını değiştirmek üzere SEC’e başvurmuş olsa da sonuç ne olacak ileride göreceğiz.