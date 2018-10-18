UBER sürücüsü ile Taksici Bu Defa Dolar Yüzünden Kavga Etti

İddialara göre, kısa mesafe gideceği gerekçesiyle bir yolcuyu geri çeviren, taksiye aldığı turistlere sahte dolar verdiği söylenen taksici ile bir Uber sürücüsü kavga etti. Kavganın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olay, saat 14:30 sularında Fatih Eminönü Reşadiye Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre iskele meydanında taksi bekleyen kadın yolcuyu "kısa mesafe" gerekçesiyle almayan taksiciler, UBER sürücüsü Yakup Bayıroğlu (42) tarafından görüntülendi. Bu esnada Bayıroğlu'nun kamerasına; bir taksicinin, turistlerden aldığı doları el çabukluğuyla başka bir taksiciden aldığı dolarlarla değiştirdiği yansıdı. Bunun üzerine taksinin peşine takılan UBER sürücüsü, turistleri durdurup durumu izah etmeye çalıştı.

Bayıroğlu durumu turistlere anlattığı sırada olaya bir başka taksici müdahale etti. Taksicinin tavrı sertleşmeye başladı, UBER sürücüsü ile taksici tekme tokat kavgaya tutuştu. Uzun süre devam eden kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdlar. Bu sırada UBER aracında bulunan turistlerden birisi olayı görüntüledi.

Olayı anlatan Bayıroğlu, “Eminönü iskelesinde taksicilerin arkasında onları takip ediyordum. Birkaç kişiyi araca almadılar, sonra turistler bindi. Ön taraftaki taksici turistin elinden parayı çekti. Yan tarafında bekleyen taksiciyi parayı verdi. Turiste de başka para verdiler, onlarda parayı cüzdanına koyup gitti. İleride turistleri yakaladım, size sahte para verdiler dedim. O esnada başka bir taksici geldi. Olayın onunla bir alakası olmamasına rağmen bana, ‘Sen ne karışıyorsun' dedi. Sonra birbirimize girdik, olay sonrası turistlere ‘Polis çağırın, doları teslim edin. Oradaki taksiciler yaptı deyin' dedim. Hiç kimseyi araçlarına almıyorlar. Bana da eliyle tırmık attı” ifadelerini kullandı.

Olayın görüntüleri için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: