Vergi vermeden para kazandığı gerekçesiyle eleştirilerin ve saldırıların merkezinde olan UBER, Türkiye'deki faaliyetleri için vergi vermeye başladı.

Uluslararası VIP taşımacılık servisi UBER, Türkiye’de hizmet vermeye başladığından bu yana başta taksiciler olmak üzere taşımacılık hizmeti veren hemen her türlü ulaşım servisinin bir numaralı hedefi haline geldi.

Müşterilerini bir bir UBER’e kaptıran taksiciler, yerel birimlerden Cumhurbaşkanı’na kadar konuya çözüm getirebilecek herkesten destek istediler. UBER’in bu denli tartışılmasındaki en büyük neden ise vergi vermemesi olarak gösterildi.

Birkaç hafta önce T.C. Maliye Bakanlığı onaylı elektronik fatura sistemine geçiş yaptığını duyuran UBER, Türkiye’deki faaliyetlerini durdurmayı kesinlikle düşünmediklerini dile getirerek kullanıcılarının içini rahatlatmıştı.

HaberTürk tarafından paylaşılan bir belgeye göre vergi tartışmalarına da bir son getirmek isteyen UBER, Amsterdam/Hollanda adresiyle Maslak Vergi Dairesi’ne kaydoldu ve Türkiye’deki faaliyetlerinden kazandığı %20’lik komisyon için vergi ödemeye başladı.

Bu gelişme ile birlikte UBER ile ilgili vergi tartışmaları sona ermiş oldu. Muhtemelen taksicilerin UBER karşıtı tavırları ve saldırıları devam edecektir ancak UBER’in Türkiye’deki faaliyetlerini resmi hale getirmesi, UBER muhaliflerinin sesinin azalmasına neden olacak.