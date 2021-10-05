Uber Türkiye Yöneticisi için 2 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu, Uber'in Türkiye'deki üst düzey yöneticilerinden Francois Pascal Chadwick hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Şirketin haksız rekabet yaptığının hatırlatıldığı bu iddianamede, şüpheli olarak anılan Chadwick için 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda dünyanın pek çok yerinde ultra lüks ulaşım hizmeti veren Uber XL'ı tartışmıştı. Sarı taksiciler, Uber'in Türkiye'de de hayata geçirdiği hizmetin haksız rekabete yol açtığını savunmuş, açılan davada SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nin haklı olduğuna karar verilmişti. Şimdi, Türkiye'nin gündemini uzunca bir süre meşgul eden bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu, Uber ile ilgili yeni bir iddianame hazırladı. Şirketin Türkiye ayağının üst düzey yöneticilerinden olan Francois Pascal Chadwick'e yönelik hazırlanan bu iddianamede, haksız rekabet suçunun işlendiği belirtildi. Türkiye'ye bir kez bile gelmemiş olan Francois Pascal Chadwick'in ise bu suçlamaları reddettiği öğrenildi.

2 yıla kadar hapsi isteniyor

Hazırlanan iddianameye göre şüpheli olarak anılan Francois Pascal Chadwick, Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasının istendiği belirtildi. Ayrıca; uzlaşma yoluna gidilemediği için söz konusu iddianamenin hazırlanmak zorunda kalındığı, Uber'in Türkiye'deki Türk yöneticisi Barış İ.'nin belgelerinin ise aynı mesele nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildiği ifade edildi.

Söz konusu iddianamenin kabul edilmesi durumunda, Chadwick hakkında yeni bir dava açılacak. Bu dava kapsamında da Uber'in Türkiye yöneticisi, muhtemelen suçlu bulunacak ve 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ancak yasalara göre bu süre cezaevine girmeyi gerektirmediğinden; Francois Pascal Chadwick'in hayatında pek de bir değişiklik olmayacak...