Uber'in Hadoop platformu ekibi, veri problemlerine çözüm olabilmesi açısında açık kaynak kodlu projesine Marmaray adını verdi.

Müşteri memnuniyetinin en üst düzeylerde olduğu dönemde, özellikle taksi sürücüleri ile aralarında çıkan gerginlik sebebiyle bir karar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uber'in ülkede faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Buna rağmen Türkiye pazarını bırakmak istemeyen şirket, hizmetlerine sessizce devam ederek, kesilen cezaları kendi cebinden karşılamayı bile göze almıştı. Uzun bir süre sessizliğini koruyan şirket yeni bir gelişme ile tekrar gündeme geldi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 65 ülkede, 600’den fazla şehirde faaliyet yürüten şirketin bu yeni projesine verdiği isim “Marmaray” oldu.

'İSMİNİ TÜRKİYE’DEN ALDIK'

Platformları üzerinden kullanıcıları her an birbirine bağladıkları ifade edilen Uber’den Marmaray projesiyle ilgili yapılan açıklamada “Marmaray ismi, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye’deki bir tünelden geliyor. Benzer şekilde, Uber’in Marmaray'ını, müşteri tercihine bağlı olarak herhangi bir kaynaktan herhangi bir kaynağa veri bağlayan bir boru hattı olarak tasarladık” denildi.

İlerleyen günlerde Uber’in tekrar ülkemizde hizmet vermesi konusunda sizin düşünceleriniz neler, bizimle paylaşabilirsiniz.