Assassin's Creed'in geliştiricisi Ubisoft, Gamescom'da yeni çıkacak Odyssey ve seriye dair planları hakkında konuştu. Ubisoft, 2019'da yeni bir Assassin's Creed çıkartmayacak; onun yerine Odyssey'i geliştirmeye devam edecek.

Assassin’s Creed’in geliştiricisi Ubisoft, Gamescom’da gelecek yıl için planlarını açıkladı. Gamespot’a konuşan Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, 2019 yılı için yeni bir Assassin Creed oyunu çıkartmayacaklarını duyurdu.

CEO Guillemot, hem 2017 hem de 2018 de oyun çıkarttıklarını, gelecek sene için tam teşekküllü yeni bir Assassin macerası çıkmayacağını belirtti. Yeni bir Assassin oyunu dışında; spin-off ve küçük oyunlarda gelecek sene yayınlanmayacak. Bunların yerine Ubisoft, bu yılın Ekim ayında yayınlanacak olan Assassin’s Creed Odyssey versiyonunu geliştirilmeye devam edecek. Şirketin yeni oyun çıkarmamasının sebebi ise ekibin iki oyun üzerinde çok yoğun çalışıyor olması.

Guillemot, bu yıl çıkacak Odyssey’e bir yıllık bir oyun gözüyle bakmıyor. Piyasaya sürüldükten sonra güncellemeler devam ederek birkaç yıl daha oynanabilecek. Guillemot, gelecek genişlemeler hakkında açıklama yapmasa da Eurogamer, Atlantis temalı bir genişleme içerebileceğini duyurdu.

Assassin’s Creed 2007’den 2015’e kadar her yıl en az bir oyun çıkartma alışkanlığı içerisindeydi. Neyse ki Ubisoft 2016’da buna bir dur dedi ve zamandan çok, oyunu geliştirmeye odaklandı. Ekim ayında gelecek olan Odyssey için geliştirici ekip ve CEO Guillemot oldukça heyecanlı. Ubisoft, Origins’teki gibi Odyssey’de de bir başka antik dünyanın kapılarını araladı. Olağanüstü güçlerin de yer alacağı Assassins’s Creed Odyssey; PlayStation 4, Xbox One ve PC için 5 Ekim'de piyasaya sürülecek.