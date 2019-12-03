Avatar Oyununun İptal Edilmediği Açıklandı

Ubisoft çatısı altında geliştirilen The Avatar Project'in iptal edilmediği ve hâlâ daha geliştirilme aşamasında olduğu açıklandı. Avatar'ın resmi Twitter hesabından yapılan bu açıklama, oyun tutkunlarının meraklı bekleyişini bir nebze olsun giderdi.

Ubisoft’un yeni bir Avatar oyunu üzerinde çalıştığını duyurmasından bu yana iki yıldan fazla bir zaman geçti. Oyun sektöründe büyük umutlar yaratan bu açıklamanın ardındansa ne yazık ki oyun hakkında hiçbir şey duymadık. Bu sessizliğin tam da oyunun iptal edildiği yönünde söylentilere yol açmaya başladığı bu dönemde Avatar’ın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, oyunun hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu doğruladı.

Çıktığında büyük sükse yaratması beklenen oyun, Division serisinin yaratıcısı olan Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor. Bu noktada Massive, hâlâ geliştirilme aşamasında olan oyunu çığır açan bir oyuna dönüştürmek için Lightstorm Entertainment ve FoxNext Games ile birlikte çalışacak.

İşte Avatar’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım:

Bir Twitter kullanıcısı, attığı tweette yeni nesil açık dünya oyunu olacak olan Avatar’ın hala geliştirilme aşamasında mı olduğunu yoksa iptal mi edildiğini soruyor. Bu sorunun üzerine Avatar’ın resmi Twitter hesabı ise açıkça oyunun hâlâ geliştirildiğini söylüyor.

Büyük bir bekleyişe neden olan The Avatar Project; hepimizin bildiği, rekorlar kıran Avatar filminin bir franchise’ı olarak çıkış yapacak. Oyun, Pandora’nın harikalarını herkese ulaştırmak ve eşsiz bir deneyim sunmak için Snowdrop oyun motorunu kullanacak.

Oyunun ne zaman çıkacağı veya şu anda ne aşamada olduğu hakkında ne yazık ki daha fazla ayrıntı bulunmuyor. Tahminlere göre Ubisoft, yeni oyununu gelecek nesil konsol platformları için piyasaya sürecek. Bununla ilgili aksi bir söylenti bulunmadığı için de oyunun, mevcut konsollar için çıkış yapmayacağını varsayabiliriz.

Yeni PlayStation 5’in önümüzdeki yıl tanıtılacağını ve takip eden süreçte yeni Xbox’ın tanıtılacağını varsayarsak, The Avatar Project için en ideal çıkış tarihinin 2021 veya 2022 yılları olduğunu söyleyebiliriz. Dileriz ki Ubisoft, bizleri bu kadar beklemek zorunda bırakmaz ve oyunu daha erken bir tarihte yayınlar.