Ubisoft’ta 2 Yönetici ve Çalışanlar İdari İzne Çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde şirket içi cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen ve soruşturma başlattığını açıklayan Ubisoft hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg’in iddiasına göre 2 yönetici ve bazı çalışanlarını idari izne çıkarıldı.

Günümüzün en büyük ve sevilen bazı oyunlarının arkasındaki isim olan Ubisoft, şu sıralar skandal bir olayla gündemde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan haberlerde şirketin içinde cinsel saldırı hakkında iddialar ortaya atılıyordu. Ubisoft, en sonunda bu iddialara yanıt vermişti.

Şirket, bir önceki gün yaptığı açıklamada şirket için cinsel saldırı iddialarını araştırmada yetersiz kaldığını açıklayarak, konu hakkında şirket dışından uzman danışmanların desteğiyle bir soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. Soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli disiplin önlemlerinin anılacağı da şirketin verdiği bilgiler arasındaydı.

İki yönetici ve bazı çalışanlar idari izne çıkarıldı:

Bloomberg’in yaptığı bir habere göreyse Ubisoft, soruşturma kapsamında iki yöneticisini ve birkaç çalışanını idari izne çıkardı. Ubisoft’un idari izne çıkardığı isimler arasında Başkan Yardımcıları Maxime Beland ve Tommy François gibi yüksek isimler de bulundu.

Bloomberg’in haberine göre olaylar yalnızca bununla sınırlı değildi. Ubisoft’ta yaşanan bu gelişmeler, oyun dünyasında yer alan birçok kadına da cesaret verdi. Twitter’da ve Medium’da birçok kadın, benzer konularda birçok paylaşım yaptı. Birçok isim, Ubisoft içinde yer alan erkek çalışanlara karşı suçlamalarda bulundu.

Tüm bu suçlamalar sonucunda Ubisoft’un insan kaynakları yöneticisi, perşembe günü şirket içinden çalışanlara bir mesaj yolladı. Daha sonradan ortaya çıkarılan mesajda Ubisoft’un iddialar hakkında fazlasıyla endişeli olduğuna yer verildi. Şirket, mesajında çalışanlarından hesaplarını paylaşmaları konusunda istekte bulundu.

Ubisoft bünyesinde çalışan yüzlerce çalışan, şirket içinde paylaşılan bu mesaj hakkında yorumda bulundu ve şirketin olaylar hakkında gerçek bir harekette bulunacağından şüphe duyduklarını belirtti. Bazı çalışanlarsa Ubisoft’un yeterince açık konuşmadığını, bu tür suçlamaların geçmişte de yapıldığını ve bazılarının insan kaynaklarına olan güvenini kaybettiğini yazdı.