Ubisoft: Gelirimiz Harika ve Kimseyi İşten Çıkardığımız Yok

Bir süredir Ubisoft'un maddi olarak zor durumda olduğu söyleniyordu. Ancak şirket cephesinden gelen açıklama, durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalardan beri Ubisoft'un iyi bir finansal yıl geçirmediği ve CEO Yves Guillemot'un kararı ile 800'e yakın çalışanının işten çıkaracağı konuşuluyordu. Ancak son gelişmeler bu durumun hiç de söylenildiği gibi olmadığını gösteriyor.

Ubisoft, bugün itibarı ile finansal dönemin net kazancını açıkladı. Buna göre Ubisoft, bu sene net kazancını %13.5 artırarak tam 1.351 milyar euro gibi bir rakama erişti. Assassin's Creed Odyssey ve Far Cry 5'in beklentileri aşan başarısı, firma adına finansal açıdan oldukça başarılı bir yılın geçmesini sağladı.

Gelecek dönemde de Ubisoft'un başarılı bir dönem geçireceğini düşünmek yanlış olmaz. Ancak The Division 2'nin Steam'e çıkmamış olması ve henüz adı sanı duyurulmamış olan Battle Royale temalı yeni oyunun başarılı olup olmayacağı merak konusu.

2020'nin Mart ayında yeni finansal yıl sonlanmış olacak ve bu tarihe kadar en az 4 AAA kalitesinde oyun bekliyoruz. Bakalım Ubisoft'un bu dönemi nasıl geçecek.