Ubisoft’un UPlay+ Abonelik Servisi Kullanıcılara Sunuldu

Ubisoft’un oyun abonelik servisi UPlay+ belirli ülkelerde yürürlüğe girdi ve Eylül ayı boyunca ücretsiz olacak.

Ubisoft’un oyun abonelik platformu UPlay+, Birleşik Krallık gibi belirli marketlerde yürürlüğe konuldu. Bugünden itibaren kullanılabilir olan servis, Eylül ayı boyunca ücretsiz olacak ve ardından aylık 12,99 pound (takribi 90 TL) gibi bir ücrete sahip olacak. Servisin Türk Lirası ile ülkemiz piyasasına gelmesi pek olası değil gibi görünüyor.

Tek abonelik ile 100’den fazla oyuna erişim

Origin Acces’in aksine UPlay+, farklı abonelik derecelerine sahip değil. Bu da demek oluyor ki tek abonelikle Ubisoft’un tüm AAA seviyesindeki oyunlarına (100’den fazla) erişim sağlayabileceksiniz. Hatta bu oyunların Premium ek paketleri de bu aboneliğe dâhil olacak.

UPlay+ aboneleri ayrıca yaklaşmakta olan oyunların erken erişim sürümlerine ve beta sürümlerine erişim sağlayabilecekler. Aboneliğinizi istediğiniz şekilde yönetebileceğiniz bir sistem de ayrıca bulunacak. Yani aboneliğinizi istediğiniz zaman dondurabilecek, tamamen iptal edebilecek veya yenileyebileceksiniz ve bunu istediğiniz zaman yapabileceksiniz.

Tabii birçok ‘İlk ayı ücretsiz’ olan aboneliklerde olduğu gibi bunda da Eylül ayında ücretsiz kullanabilmek için kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekecek ve 1 pound (takribi 7 TL) hesabınızdan tahsil edilecek. 1 Ekim 2019 tarihinde de eğer kullanmaya devam etmek istiyorsanız hesabınızdan 12,99 pound çekilecek. Ancak bazı Reddit kullanıcıları, ödeme konusunda bazı kredi kartlarında sıkıntı olduğunu bildirdi. Şu an için Ubisoft’tan bir açıklama yok.