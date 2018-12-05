Ubisoft’tan Kıyamet Sonrası Far Cry Projesi Geliyor

Far Cry 5'in ardından bir sonraki oyunun konusunu merak edenler için, Game Awards 2018'de beklenen Far Cry açıklaması gerçekleşecek.

Eğer Far Cry 5’in sonunu bilmeyenlerdenseniz ve oynayarak öğrenmek istiyorsanız, Ubisoft’un yarınki Far Cry duyurusunu duymak istemeyebilirsiniz. Zire açıklama ciddi manada spoiler içerecek.

Haberimize geçmeden önce şu uyarıyı da yapmadan geçmeyelim:

Evet, uyarıyı da aradan çıkardığımıza göre haberimize devam edebiliriz. Ubisoft, yarınki Game Awards etkinliğinde bir Far Cry duyurusu gerçekleştirecek. Spoiler uyarısını geçenler olarak bildiğiniz gibi Far Cry 5’in sonunda nükleer bir saldırı oluyordu ve Joseph Seed’in haklı olduğunu görüyorduk.

Bazı insanlar bu sonu beğenmese de bazıları beğenmişti. Şu anda Ubisoft’un yeni projesiyle Far Cry’ın neden bu şekilde bittiğini daha net bir şekilde görebiliyoruz.

Yeni oyun, ek paket ya da ne demek isterseniz o, Far Cry 5’ten birkaç yıl sonra geçen bir hikayeyi anlatacak. Radyoaktif etkiler geçmiş, eski dünyadan yeni bir dünya oluşturulmuş ve insanlar bu sefer olayları nasıl berbat edecek merak konusu. Kesin olan tek bir şey var ki o da bir şeylere ateş edecek olduğumuz.

Far Cry’ın Game Awards fragmanını aşağıda bulabilirsiniz: