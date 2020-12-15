Ubisoft Ücretsiz Oyunları Vermeye Başladı: İşte Bugünkü Oyun

14 Aralık'tan 19 Aralık'a kadar her gün bir oyunu ücretsiz yapacağını açıklayan Ubisoft, bugün ücretsiz olan oyunu açıkladı. Ubisoft'un bugüne özel ücretsiz yaptığı oyun, normal fiyatı 179 TL olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oldu.

Koronavirüs nedeniyle evimize kapanmış durumdayken oyun dünyası, yılbaşına tüm oyuncuları sevindirecek bir şekilde hazırlanmaya başladı. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Ubisoft, dün paylaştığı açıklamada "Ubisoft'un Mutlu Tatiller Hediyesi" etkinliği kapsamında 14 Aralık'tan 19 Aralık'a kadar her gün bir oyunu ücretsiz yapacağını açıklamıştı.

Ubisoft'un bugün oyuncuların ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekleri oyunu açıklandı. Şirketin dağıttığı ücretsiz oyun, normalde Ubisoft Store'da 179 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oldu. Oyunu nasıl kütüphanenize ekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition nasıl bir oyun?

Ubisoft'un bugüne özel ücretsiz yaptığı oyun olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition, oldukça hoş grafikleriyle ve dünyasıyla sizi Atlas yıldız sisteminin ortasına atıyor. Oyundaki amacımız, nesli tükenmiş bir ırkın ardında bıraktığı antik teknolojiyi kendi kötü amaçları için kullanacak Grax'ı durdurmak. Oyun, yalnızca PC platformunda ücretsiz oldu. Oyunu Çarşamba 16.00'ya kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5 2500K / AMD FX 6350

Intel Core i5 2500K / AMD FX 6350 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB RAM: 8 GB

8 GB İşletim sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (Yalnızca 64 bit)

Windows 7 / 8 / 10 (Yalnızca 64 bit) DirectX: 11

Maksimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5 4590 / AMD FX 8350

Intel Core i5 4590 / AMD FX 8350 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB RAM: 8 GB (Çift kanal)

8 GB (Çift kanal) İşletim sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (Yalnızca 64 bit)

Windows 7 / 8 / 10 (Yalnızca 64 bit) DirectX: 11

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition nasıl ücretsiz alınır?