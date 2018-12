Far Cry: New Dawn'da Tanıdık Yüzler Bizleri Bekliyor

Far Cry: New Dawn içerisinde tanıdık yüzler de bizlerle olacak.

Yeni Far Cry oyunu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Game Awards etkinliğinde resmi olarak duyuruldu. Tam ismi Far Cry: New Dawn olacak oyun biraz daha post apocalyptic bir dünya içerisinde geçecek ve bir çok yeni kötü adam, bir çok yeni silah olmasının yanında tanıdık yüzler ve alıştığımız silahlar da yine bizlerle olacak.

Game Awards etkinliği içerisinde bir video olarak resmi olarak duyurulan oyun, ilk başta herkesi oldukça şaşırttı. Oldukça renkli bir dünyaya sahip olan oyun, bir kıyamet sonrası dünyasında geçecek. Büyük bir bomba faciasının 17 yıl ardından Hope County'e dönüyoruz ancak gördüklerimiz pek hoşumuza gidecek diyemeyiz.

Ayrıca belirtmemiz gerek ki Far Cry 5'in sevilen karakteri Boomer, videoda belirtildiğine göre ölmüş. Yani yeni oyunda kendisini göremeyeceğiz. Espri ile karışık yapılan açıklamalarda "Boomer öldü, bunu söylemem gerekir. Tabii ki sebebini ve neler olduğunu anlatmayacağım, ama 17 yıl, woo" şeklinde belirtirken yanımızda yeni bir köpeğin bulunabileceği iddiaları ortaya sürüldü. Hatta adı bile Timber olabilir.

Far Cry: New Dawn, Prosperity isimli bir üssü konu olarak merkeze alacak ve burada bir şey inşa etme özelliğine sahip olabileceksiniz. Tüm harita ise bir kilometre kare gibi büyük bir alanı kapsayacak.

Son olarak oyun, 15 Şubat tarihinde Steam ve Ubisoft Store içerisinde yaklaşık 40 dolar civarı bir fiyatla satışa sunulacak.

Haberde bahsi geçen videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz :