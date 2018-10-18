Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish Güncellemesi Yayınlandı

Canonical LTD. bugün en yeni GNU/Linux teknolojilerini içeren, Linux tabanlı işletim sistemi Ubuntu 18.10'u duyurdu.

Ubuntu'nun 18.10 sürümü, geçtiğimiz 6 aydır geliştirilmekteydi. Bu yeni sürüm, en yeni GNOME 3.30 masaüstü ortamına sahip. Ayrıca, Linux 4.18 tarafından da destekleniyor. Ubuntu 18.10 sürümü, Canonical LTD tarafından yapılan açıklamaya göre şirket tarafından yazılım güncellemeleri ve güvenlik yamaları ile önümüzdeki 9 ay boyunca desteklenecek. Canonical CEO'su Mark Shuttleworth, sürümle alakalı "Ubuntu, şimdi yapay zeka mühendisliği ve analitiği için referans platformu durumundadır." şeklinde bir açıklama yaptı.

Bazı yeniliklerden söz edelim;

Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish sürümünün muhtemelen en büyük yeniliği, Ubuntu sistemine yeni bir görünüm veren ve GNOME lle daha iyi bütünleşebilen yeni teması. Diğer öne çıkan özellikler arasında GNOME disklerinde bulunan VeraCyrpt desteği, yeni efektler, parmak izi ile kilitlenme, mobil telefon ile entegrasyonu ve yeni paneller. Ayrıca performans arttırabilmek için bazı performans yükseltici ayarlar da yapılmış durumda. Ubuntu, artık hata raporlarının otomatik olarak gönderilebilmesini de sağlayan yeni ayarlara sahip.

Ubuntu, 2004 yılında ilk kez kararlı sürümü yayınlanmış, Linux çekirdeği tabanlı ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Masaüstü, sunucu, bulut ve nesnelerin internetine yönelik olarak geliştirilen türevleri bulunur. Bu yazılımı geliştiren ve destekleyen şirket Mark Shuttleworth'ın kurduğu Canonical LTD'dir. Ücretsiz ve güvenli olması nedeniyle özellikle yazılım geliştiriciler tarafından da tercih edilen işletim sisteminde Türkçe dil desteği de, %99'a kadar uyumlu şekilde bulunuyor.