Samsung Galaxy A60'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un 2019 model Galaxy A serisindeki en iddialı akıllı telefonlardan biri olacak Galaxy A60'ın teknik özellikleri sızdırıldı. Bir Samsung bayiine ait ürün katalogunda görülen cihazın özellikleriyle tüketicileri memnun edeceğini söyleyebiliriz.

Orta segment akıllı telefon pazarındaki payını Çinli rakiplerine kaptıran Samsung, 2019 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy A serisi akıllı telefonları ile rekabetin her alanında mücadele etmeyi planlıyor. Daha önce Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerini tanıtan Samsung’un Galaxy A60 modellerinin ürün bilgileri sızdırıldı.

Sızdırılan görsele göre Samsung Galaxy A60, 6.7 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekranın çözünürlüğü Full HD+ olarak gösteriliyor ki Galaxy A50’ye bakarak 1080x2340 piksel olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz, Samsung’un Infinity-U adını verdiği damla çentikli tasarıma sahip olacak.

Galaxy A60’ın arkasında 32 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik geniş açı sensörü ve 5 MP’lik derinlik sensörü olmak üzere üç adet kamera bulunacak. Önde ise muhteşem selfieler çekebileceğiniz 32 MP’lik bir kamera yer alacak. Cihazın 6GB ve 8GB olarak iki ayrı RAM seçeneği bulunurken, 128GB’lık tek bir depolama seçeneği yer alacak.

Qualcomm’un Snapdragon 6150 işlemcisinden güç alacak olan Galaxy A60, 4,500 mAh batarya ve Android 9.0 Pie işletim sistemi üzerine kurulu One UI arayüzüne sahip olacak. 4.500 mAh’lik batarya büyük gibi görünse de cihazın devasa ekranını düşündüğümüzde standart bir kullanım süresi vadedeceğini söyleyebiliriz.