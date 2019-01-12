Daha önce taksit sayısı üç olan, üç bin lira altı TV'lerin taksit sayısı BDDK'nın kararıyla dokuza yükseltildi.

Fiyatı üç bin TL’nin altında olan televizyon satışlarında taksit sayısının dokuza çıkarılması sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu kararla birlikte TV satışlarının iki milyon adetten, iki buçuk milyon adede çıkması öngörülüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartıyla yapılan alışverişte üç bin liraya kadar olan TV’lerdeki taksit sayısını üçten dokuza çıkarması TV sektör temsilcileri tarafından değerlendirildi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, kararın gayet olumlu olduğunu ve uygun ödeme koşullarının tüketicinin alışveriş yapabilmesini sağlayacağını belirtti. Dinçer, alışverişin artmasının satışlara da olumlu yansıyacağını söyledi.

Dinçer “Taksit sayısındaki artış uygulaması sektörü canlandıracak bir karar. Son aylarda yüzde 30 küçülen TV pazarını cirosal olarak tekrar büyüme trendine sokacağına inanıyoruz.” dedi. Can Dinçer, bu karar sonrası satışların %25 artarak 2 milyon adetten 2,5 milyon adede yükseleceğini ifade etti.

Sunny Elektronik Satış ve Pazarlama Direktörü Savcı Almaç, TV satışlarının önceki yıllarda 3,5 milyon adede kadar çıktığını belirtirken, 2017’de 3 milyon, 2018’de 2.7 milyon adet satışın gerçekleştiğini dile getirdi.

Almaç, üç bin liranın altında TV’lerde en çok 32, 40, 43 ve 49 inç ekranların satıldığını dile getirirken, düşük ödemelerin TV satışlarını artıracağını ifade etti. Savcı Almaç, karar sonrası satışların %20 civarında artış yaşayacağını dile getirdi.