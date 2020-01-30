Dünyanın Üç Boyutlu Yazıcıyla Üretilen İlk Sualtı Scooter'ı

Jamade Germany isimli bir şirket, üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş dünyanın ilk sualtı scoteer'ı "Amazea"yı duyurdu. Büyük projeler için geliştirilen BigRep One 3D isimli bir yazıcıdan yararlanan şirket, Amazea için bir de mobil uygulama geliştirdi.

3 boyutlu yazıcı teknolojileri uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Pek çok farklı sektörde kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, özellikle mühendislik projelerinin prototiplerinin üretilmesi konusunda faydalı ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak zaman zaman çok daha büyük, ev gibi projelerin yapımında da 3 boyutlu yazıcıların kullanıldığı biliniyor. Şimdiyse 3 boyutlu yazıcılar, bir sualtı scooter'ının üretiminde kullanıldı.

Yapımı ile dünyada ilk olma özelliğine sahip olan sualtı scooter projesi, Almanya merkezli "Jamade Germany" tarafından hazırlandı ve kısa bir süre önce düzenlenen Boot Ticaret Fuarı kapsamında tüketicilerle buluşturuldu. Büyük boyutlu projeler için hazırlanan "BigRep One 3D" isimli bir 3 boyutlu yazıcıdan yararlanan Jamade Germany, böylelikle herhangi bir sorun yaşamadan projesini tamamlayabildi.

Karşınızda dünyanın üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş ilk sualtı scooter'ı

Geliştirici ekip, 3 boyutlu yazıcıdan üretilen dünyanın ilk sualtı scooter'ına "Amazea" ismini vermiş durumda. Sarı, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Amazea, sahip olduğu piller sayesinde 1 saate kadar kullanılabiliyor. Seri üretim süreci tamamlanan Amazea'nın su geçirmezliğini sağlayabilmek için de yüzde 75'lik katkı maddesi desteği yapılmış.

Jamade Germany, Amazea için bir de mobil uygulama geliştirmiş. Geliştirilen bu mobil uygulama, sualtı scotterınızın konum takibini yapmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca Amazea ile ilgili teknik bilgiler veren uygulama; batarya doluluk oranı ve scooter'ın diğer teknik verilerini kullanıcılarla paylaşıyor.

Tüm bu etkileyici özelliklere sahip olan 3 boyutlu yazıcıdan üretilen dünyanın ilk sualtı scooter'ı Amazea'nın fiyatı ise şu an için açıklanmadı. Şirket yetkilileri, bu ürünü satın almak isteyen müşterileriyle kendilerinin ilgileneceklerini belirttiler.