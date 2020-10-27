Üç Farklı İşletim Sistemine Sahip Akıllı Telefon: Pro1 X

XDA Developers ve Fxtec tarafından geliştirilen Pro1 X isimli akıllı telefon, üç farklı işletim sistemine ve klavyeye ev sahipliği yapıyor. Şu anda bağışlarla desteklenen akıllı telefonun 2021'in mart ayında piyasaya çıkması planlanıyor.

Günümüzde akıllı telefonların çok büyük bir çoğunluğu yalnızca bir işletim sistemiyle kullanılmakta. Öyle ki kullanmak istediğimiz işletim sistemi bir akıllı telefon satın alırken karar vermemizi bile etkileyebiliyor. Fakat yeni çıkan bir akıllı telefon, sektörde çok az yer edinen o bölüme girmeye başardı.

Fxtec ve XDA Developers ortaklığı, daha önce geliştirdikleri Pro1 isimli akıllı telefonun yükseltilmiş bir modeli üzerinde çalışıyor. Ortaklığın Pro1 X isimli yeni akıllı telefonu, Android, LineageOS ve Ubuntu Touch işletim sistemlerinden sizin seçtiğiniz işletim sistemiyle kutudan çıkacak ve kullanıcının beğenisine sunulacak.

Bilgisayar deneyimi sunan telefon:

XDA Developers ve Fxtec, farklı işletim sistemlerini aynı anda çalıştırabilen bir akıllı telefonu kullanıcıya daha fazla işlevsellik kazandırmak için geliştiriyor. Akıllı telefon, monitör, klavye ve fare gibi çevresel birimlerle de çalışabiliyor. Bu sayede akıllı telefonu bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz.

Ortaklığın geliştirdiği akıllı telefondaki işletim sistemleri sayesinde pek çok imkânı elde ediyorsunuz. İçinde bulunan Ubuntu işletim sistemi size masaüstü Linux deneyimi sunuyor. Android işletim sistemiyle de büyük avantajlar sunan telefon, LineageOS'un bulunduğu ilk akıllı telefon olma özelliğini de taşıyor.

Ancak akıllı telefonun tek özelliği 3 işletim sistemine ev sahipliği yapması değil. Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisine sahip olan telefon, ekranın kaydırılmasıyla açılabilen bir klavyeyi de bünyesinde barındırıyor. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla da bilgisayara yakın bir performans sunuyor.

Indiegogo'dan yapılan desteklerle geliştirilmeye devam eden akıllı telefona sahip olmak için kampanyaya destek olmanız gerekiyor. Kampanyaya 599 dolardan (yaklaşık 4.900 TL) başlayan paketlerle destek verdiğinizde akıllı telefon piyasaya çıkınca size gönderiliyor. Telefonun 2021'in mart ayında çıkış yapması bekleniyor.

Fxtec Pro1 X özellikleri: