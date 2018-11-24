  • Üç Kameraya Sahip Gizemli Lenovo TENAA’da Görüldü

Üç Arka Kameraya Sahip Gizemli Lenovo Akıllı Telefon, TENAA’da Görüldü

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Lenovo'dan beklenmeyen bir atak geliyor olabilir mi?

Z5 Pro’yu satışa sunduktan sonra birçok insan Lenovo’nun yıl sonuna kadar başka bir cihaz çıkartmayacağını düşünmüştü. Görünüşe bakılırsa durum düşünülenden çok daha farklı gelişiyor. Üç adet kamera ve firmanın logosunu arkasında barındıran bir cihaz TENAA’da görüldü ve eli kulağında olan yeni bir telefonun sinyallerini verdi.
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Şu an için cihazın teknik özellikleri, çıkış tarihi ya da fiyatı gibi özellikler belirli olmasa da bu bilgileri yakında TENAA’da görme ihtimalimiz yüksek.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/mysterious_triple_cam_lenovo_tenaa-news-34369.php
Etiketler: lenovo, tenaa, sızıntı
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