Üç Kameraya Sahip Gizemli Lenovo TENAA’da Görüldü

Lenovo'dan beklenmeyen bir atak geliyor olabilir mi?

Z5 Pro’yu satışa sunduktan sonra birçok insan Lenovo’nun yıl sonuna kadar başka bir cihaz çıkartmayacağını düşünmüştü. Görünüşe bakılırsa durum düşünülenden çok daha farklı gelişiyor. Üç adet kamera ve firmanın logosunu arkasında barındıran bir cihaz TENAA’da görüldü ve eli kulağında olan yeni bir telefonun sinyallerini verdi.

Yeni Lenovo, Huawei P20 Pro ve Honor Magic 2 benzeri bir arka panele ve ekranın ortasında bulunan bir damla çentiğe sahip olacak.

Şu an için cihazın teknik özellikleri, çıkış tarihi ya da fiyatı gibi özellikler belirli olmasa da bu bilgileri yakında TENAA’da görme ihtimalimiz yüksek.