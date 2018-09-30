Üç Katil Balina, Balıkçı Teknesini Kovalarken Görüntülendi

ABD'de bir grup balıkçı dakikalarca üç büyük katil balina tarafından takip edildi. Olay anını videoya kaydeden balıkçılar, korku dolu anlar yaşadı.

Güney Kaliforniya sularında bir grup balıkçı, üç dev katil balinayı videoya almayı başardı. Tekneyle balığa çıkan grup, arkalarında üç büyük katil balinanın onları takip ettiğini fark etti. Kaydettikleri görüntüler, balinaların büyük sıçramalarını yakaladı. Açık denizde üç katil balina tarafından tekneleri takip edilen grup adeta şok yaşadı.

Açık denizde yaşanan olayı video kameraya kaydeden balıkçılar hem korktu hem de eşsiz manzara karşısında büyülendi. Dört dakikalık video boyunca üç dev balina tarafından senkronize bir şekilde takip edilen balıkçıların videosu kesildiği için ne kadar uzun süre onlarla yolculuğa devam ettikleri bilinmiyor.

Güney Kaliforniya’nın San Diego açıklarında yaşanan olay büyüleyici gösteri ortaya çıkarttı. Dört dakikalık video, Cuma günü Jukin Media tarafından internette yayınlandı. İşte üç katil balinanın eşsiz görüntüleri: